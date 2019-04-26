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Дела Майдана: ГПУ направила в суд обвинительные акты


фото: politeka
25 апреля ГПУ передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении правоохранителей по делу незаконного задержания и избиения активиста во время Революции Достоинства

Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.

В частности, в суд передали обвинительные акты в отношении следователя одного из райуправления милиции г. Киева (сейчас работает следователем в органах Национальной полиции Украины - ред.), прокурора прокуратуры. Киева и заместителя руководителя одной из местных (районных - ред.) прокуратур Киева.

Их обвиняют в незаконном задержании, избиении и доставке в управление милиции активиста, по которому затем были сфальсифицированы материалы дела по якобы участии в массовых беспорядках.

"На сроки передачи в суд этого производства повлияло длительное (10 лунный - ред.) ознакомление стороны защиты с материалами досудебного расследования (30 томов - ред.), неоднократный отказ следственных судей ограничивать подозреваемых в ознакомлении, а также незаконное не отстранение подозреваемого от должности одним из руководителей органов Национальной полиции Украины ", - говорится в сообщении.

В ГПУ добавили, что несмотря на принятое следственным судьей решения об отстранении следователя от должности в органах Национальной полиции Украины, руководством столичного управления полиции его не выполнены до сих пор. Поэтому ГБР открыло производство.

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