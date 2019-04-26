Дела Майдана: ГПУ направила в суд обвинительные акты
Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.
В частности, в суд передали обвинительные акты в отношении следователя одного из райуправления милиции г. Киева (сейчас работает следователем в органах Национальной полиции Украины - ред.), прокурора прокуратуры. Киева и заместителя руководителя одной из местных (районных - ред.) прокуратур Киева.
Их обвиняют в незаконном задержании, избиении и доставке в управление милиции активиста, по которому затем были сфальсифицированы материалы дела по якобы участии в массовых беспорядках.
"На сроки передачи в суд этого производства повлияло длительное (10 лунный - ред.) ознакомление стороны защиты с материалами досудебного расследования (30 томов - ред.), неоднократный отказ следственных судей ограничивать подозреваемых в ознакомлении, а также незаконное не отстранение подозреваемого от должности одним из руководителей органов Национальной полиции Украины ", - говорится в сообщении.
В ГПУ добавили, что несмотря на принятое следственным судьей решения об отстранении следователя от должности в органах Национальной полиции Украины, руководством столичного управления полиции его не выполнены до сих пор. Поэтому ГБР открыло производство.
Читайте также
-
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг
Читайте также
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом