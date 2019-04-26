Цены на бензин и дизтопливо в Украине продолжают расти
Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.
Так, например, на станциях сети WOG стоимость бензинов и дизтоплива выросла на 50 копеек за литр, до А-92 -30,99 грн, А-95 -31,99 грн, А-95 Премиум -32,99 грн, ДТ -30,99 грн.
В сети SOCAR цены на безнин выросли на 30 копеек за литр, А-92 -30,89 грн, А-95 -31,89 грн, А-95 Премиум -32,89 грн.
Оператор Parallel повысил цены на 50 копеек за литр, до А-92 -30,75 грн, А-95 -31,75 грн, ДТ -30,75 грн.
В сети Glusco топливная линейка подорожала на 20-70 копеек за литр, до А-92 -28,95 грн, А-95 -29,95 грн, ДТ -28,95 грн.
На AMIC в Киевском регионе бензин подорожал на 30 копеек за литр, а дизтоплива на 1 грн / литр, А-92 -28,79 грн, А-95 -29,79 грн, ДТ -29,49 грн.
В Харьковском регионе цены выросли на 90 копеек за литр.
Таким образом, на 26 апреля 2019 средние цены на топливо на заправках в Украине составили: А-92 -28,53 грн / литр, А-95 -29,65 грн / литр, А-95 Премиум -30,79 грн / литр, ДТ -29,17 грн / литр.
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