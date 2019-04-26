Буффон решил вернуться в "Ювентус"
26 апреля, 2019, 15:35
Знаменитый итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон после завершения карьеры получит должность в менеджменте "Ювентуса"
Об этом сообщает Sport Mediaset.
Вратарь французского ПСЖ Джанлуиджи Буффон летом может завершить карьеру. 41-летний голкипер может вернуться в "Ювентус" и занять должность в менеджменте туринского клуба. Если итальянец решит остаться в ПСЖ еще на сезон, то "Юве" готов подождать и предложить пост Буффону в 2020 году.
Буффон играл за "Ювентус" с 2001 по 2018 год, завоевал 11 титулов чемпиона Италии, выиграл четыре кубка и пять Суперкубков страны.
- Весной 2018 Джанлуиджи Буффон объявил, что покидает туринский "Ювентус".
- Легендарный итальянец решил продолжить карьеру во французском ПСЖ , с которым заключил контракт на два года.
- 28 марта 2019 года стало известно, что знаменитый итальянский вратарь ПСЖ Джанлуиджи Буффон может после нынешнего сезона завершить карьеру.
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