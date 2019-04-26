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Буффон решил вернуться в "Ювентус"


фото: FOX Sports
Знаменитый итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон после завершения карьеры получит должность в менеджменте "Ювентуса"

Об этом сообщает Sport Mediaset.

Вратарь французского ПСЖ Джанлуиджи Буффон летом может завершить карьеру. 41-летний голкипер может вернуться в "Ювентус" и занять должность в менеджменте туринского клуба. Если итальянец решит остаться в ПСЖ еще на сезон, то "Юве" готов подождать и предложить пост Буффону в 2020 году.

Буффон играл за "Ювентус" с 2001 по 2018 год, завоевал 11 титулов чемпиона Италии, выиграл четыре кубка и пять Суперкубков страны.

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