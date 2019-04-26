Беларусь повышает пошлины на нефть и нефтепродукты для Украины
26 апреля, 2019, 16:59
С 1 мая Беларусь повысит экспортную пошлину на нефть и нефтепродукты для стран, не входящих в Евразийский союз
Об этом сообщает delo.ua со ссылкой на белорусское агентство.
После такого решения нефть и бензин, которые Беларусь будет продавать Украине и странам Евросоюза, могут подорожать.
Отмечено, что экспортная пошлина взымается при вывозе товара из страны.
Известно, что в настоящее время Беларусь унифицирует свои экспортные пошлины с Россией для того, чтобы можно было завозить российскую нефть без пошлин.
Как предполагается, экспортная пошлина на сырую нефть в Беларуси вырастет с $97,4 до $104,6 за тонну, на товарные бензины - с $29,2 до $31,3 за тонну.
- Ранее сообщалось, что Белорусский концерн Белнефтехим временно ограничил экспортные поставки нефтепродуктов из России в другие страны, в частности в Украину.
- Из-за некачественной российской нефти на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Беларуси произошла поломка
- Уже известно, что Беларусь работает над минимизацией последствий поступления из России некачественной нефти и будет обсуждать с ОАО "Транснефть" компенсационные механизмы.
- А тем временем в Украине на протяжении 20-21 апреля стоимость горючего на автозаправочных станциях выросла в среднем на 30-60 копеек за литр.
- 19 апреля Россия запретила экспорт нефтепродуктов в Украину. По словам российского премьера, Москва вынуждена защищать свои интересы и принять соответствующие меры.
- Кроме того, с 1 июня 2019 года Российская Федерация расширит санкции против Украины и ограничит экспорт угля.
- В Министерстве экономического развития и торговли считают санкции России в сокращении поставок нефти и нефтепродуктов в Украину вполне ожидаемыми.
- 24 апреля на белорусский нефтеперерабатывающий завод Нафтан по северной ветке нефтепровода Сургут-Полоцк началась прокачка нефти, соответствующей технологическим стандартам.
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