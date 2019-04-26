Беларусь повышает пошлины на нефть и нефтепродукты для Украины

26 апреля, 2019, 16:59

С 1 мая Беларусь повысит экспортную пошлину на нефть и нефтепродукты для стран, не входящих в Евразийский союз

Об этом сообщает delo.ua со ссылкой на белорусское агентство.

После такого решения нефть и бензин, которые Беларусь будет продавать Украине и странам Евросоюза, могут подорожать.

Отмечено, что экспортная пошлина взымается при вывозе товара из страны.

Известно, что в настоящее время Беларусь унифицирует свои экспортные пошлины с Россией для того, чтобы можно было завозить российскую нефть без пошлин.

Как предполагается, экспортная пошлина на сырую нефть в Беларуси вырастет с $97,4 до $104,6 за тонну, на товарные бензины - с $29,2 до $31,3 за тонну.