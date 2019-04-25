Знаменитый украинский спортсмен объявил о завершении карьеры
Об этом сообщает "Спорт-Экспресс в Украине".
Илья Кваша сообщил о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем.
"Обстоятельства сложились так, что я физически не могу выполнять необходимые для высоких результатов нагрузки. У меня была сложная операция на левой почке. Чем больше я давал нагрузок, тем больше чувствовал усталость. Уже было не до шуток. Трудно воспринимать, когда жизнь поворачивается не так, как ты планировал. Никому этого не хотелось - ни мне, ни тренеру, ни федерации. Все надеялись на завершение карьеры в Токио-2020", - сказал Кваша.
Кроме олимпийской бронзы 31-летний Кваша получил 2 серебряные и 1 бронзовую медали чемпионата мира, 9 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые награды чемпионата Европы.
- Напомним, в июне 2017 г. Илья Кваша девятый раз стал чемпионом Европы по прыжкам в воду.
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