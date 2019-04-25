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Венгрия в дальнейшем будет блокировать комиссию Украина-НАТО из-за языкового закона, - СМИ

Правительство Венгрии предупредило НАТО, что будет в дальнейшем блокировать проведение комиссии Украина-НАТО в ответ на принятие Радой языкового закона

Об этом со ссылкой на источники в правительстве Венгрии сообщил в Twitter венгерский журналист Шабольч Пануй.

"Источники сообщают мне, что должностные лица Венгрии заявили заместителю генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер во время ее визита в Будапешт, что Венгрия будет продолжать блокировать переговоры между НАТО и Украиной, если Киев примет языковой закон, что и произошло только что", - написал Пануй.

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