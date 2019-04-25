Венгрия в дальнейшем будет блокировать комиссию Украина-НАТО из-за языкового закона, - СМИ

25 апреля, 2019, 22:06

Правительство Венгрии предупредило НАТО, что будет в дальнейшем блокировать проведение комиссии Украина-НАТО в ответ на принятие Радой языкового закона

Об этом со ссылкой на источники в правительстве Венгрии сообщил в Twitter венгерский журналист Шабольч Пануй.

"Источники сообщают мне, что должностные лица Венгрии заявили заместителю генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер во время ее визита в Будапешт, что Венгрия будет продолжать блокировать переговоры между НАТО и Украиной, если Киев примет языковой закон, что и произошло только что", - написал Пануй.

Sources tell me that Hungarian govьt officials made it clear to NATO DSG @Gottemoeller during her visit to Budapest that Hungary will keep blocking high-level Ukraine-NATO talks if UA passes its language law (which just happened) or in case of any infringement of minority rights. - Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) 25 апреля 2019 г.