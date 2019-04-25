//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В зоне ООС ранен украинский военный. Оккупанты потеряли 5 боевиков

В среду, 24 апреля, российские наемники на Донбассе 14 раз обстреляли позиции украинской армии, в том числе 8 раз - с запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли позиции Объединенных сил из 120-мм минометов вблизи Николаевки, из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе Авдеевки и Верхнеторецкого, из крупнокалиберных пулеметов - неподалеку Новогнатовки и Водяного, из стрелкового оружия - около Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы били из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм в районе Новозвановки, из 120-мм минометов - вблизи Троицкого, из 82-мм минометов и стрелкового оружия - неподалеку Попасной и Шумив, из автоматических станковых гранатометов - около Луганского.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение. Объединенные силы ответили захватчикам на каждый обстрел. По данным разведки, 24 апреля оккупанты потеряли двух боевиков убитыми, еще троих - ранеными.

С начала суток 25 апреля оккупанты трижды обстреляли позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": из гранатометов различных систем - в районе Гнутово, дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Лебединского. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие этих обстрелов не зафиксировано. Украинские военные ответили на провокации огнем.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

25 апреля, 2019 четверг

24 апреля, 2019 среда

больше новостей

25 апреля, 2019 четверг

24 апреля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать