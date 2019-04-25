В зоне ООС ранен украинский военный. Оккупанты потеряли 5 боевиков
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли позиции Объединенных сил из 120-мм минометов вблизи Николаевки, из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе Авдеевки и Верхнеторецкого, из крупнокалиберных пулеметов - неподалеку Новогнатовки и Водяного, из стрелкового оружия - около Марьинки.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы били из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм в районе Новозвановки, из 120-мм минометов - вблизи Троицкого, из 82-мм минометов и стрелкового оружия - неподалеку Попасной и Шумив, из автоматических станковых гранатометов - около Луганского.
В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение. Объединенные силы ответили захватчикам на каждый обстрел. По данным разведки, 24 апреля оккупанты потеряли двух боевиков убитыми, еще троих - ранеными.
С начала суток 25 апреля оккупанты трижды обстреляли позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": из гранатометов различных систем - в районе Гнутово, дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Лебединского. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие этих обстрелов не зафиксировано. Украинские военные ответили на провокации огнем.
Читайте также
-
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг
Читайте также
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом