В зоне ООС ранен украинский военный. Оккупанты потеряли 5 боевиков

25 апреля, 2019, 07:31

В среду, 24 апреля, российские наемники на Донбассе 14 раз обстреляли позиции украинской армии, в том числе 8 раз - с запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли позиции Объединенных сил из 120-мм минометов вблизи Николаевки, из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе Авдеевки и Верхнеторецкого, из крупнокалиберных пулеметов - неподалеку Новогнатовки и Водяного, из стрелкового оружия - около Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы били из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм в районе Новозвановки, из 120-мм минометов - вблизи Троицкого, из 82-мм минометов и стрелкового оружия - неподалеку Попасной и Шумив, из автоматических станковых гранатометов - около Луганского.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение. Объединенные силы ответили захватчикам на каждый обстрел. По данным разведки, 24 апреля оккупанты потеряли двух боевиков убитыми, еще троих - ранеными.

С начала суток 25 апреля оккупанты трижды обстреляли позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": из гранатометов различных систем - в районе Гнутово, дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Лебединского. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие этих обстрелов не зафиксировано. Украинские военные ответили на провокации огнем.