В Зеленского раскрыли "две красных линии", которые не переступят с Путиным

"Мы готовы ко многим форматам обсуждений", - отметил он в эфире телеканала "112 Украина".

"Единственное, к чему не готовы мы, - у нас есть две красные линии: мы не готовы торговать, сдавать в краткосрочную или долгосрочную аренду, дарить в пользование украинские земли и украинских граждан. Этого никогда не произойдет при президенте Зеленском", - сказал Разумков.

Реагируя на реплики, он подчеркнул, что "Крым - это оккупированная и аннексированная территория", что Крым и Донбасс - украинские.

"По поводу Минска. На сегодня к Минску привязано уже слишком много. Мы сейчас не говорим, хороший Минск или плохой. К нему привязаны практически все санкции, которые осуществляются по отношению к Российской Федерации", - сказал представитель Зе!команды .

"Действительно, к Минску много вопросов, он очень сильно забуксовал. Но альтернативы ему пока никто не предложил", - отметил Разумков.

"Самое главное, чтобы мы не повелись на то, что давайте исходить из Минска - и, пока мы будем идти в другой процесс, все санкции пропадут. В Европе тоже есть государства, которые толерантны к Российской Федерации. Этого допустить ни в коем случае нельзя", - заявил он.

Но, по мнению Разумкова, многое из того, что можно было сделать, не реализовано.

"И во многом те ошибки - а иногда это и не ошибки, а преступная халатность ли небрежность, которая произошла во время котлов на фронте, скандалов с "Укроборонпромом", с коррупцией, с воровством в армии, с мародерством - это все отголосок войны, на котором тоже кто-то пытается заработать. Пора с этим заканчивать", - заявил он.