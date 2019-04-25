В Японии продают "консервы" с воздухом. При чем тут император

25 апреля, 2019, 16:30

В Японии фирма Heso Production продает за ¥ 1,080 ($ 9,6) баночки с воздухом - так компания отмечает скорое окончание правления императора Акихито и эры Хэйсэй

Об этом пишет Japan Times.

Хэйсэй ( "Установление мира") завершится 30 апреля. Тогда же от своего престола отречется император Акихито. Уже 1 мая в Японии начнется эра Рейв ( "Порядок и гармония"), а на престол взойдет наследный принц Нарухито.

Heso Production предлагает покупателям "вдохнуть воздух эры Хэйсэй", пока еще есть такая возможность. Компания надеется продать тысячу баночек с воздухом.

"Воздух бесплатный", но мы надеемся, что люди захотят насладиться свежим воздухом Хэйсэй, когда наступит новая эра", - пояснил президент Heso Production Минору Инамото. Инамото предположил, что люди могут хранить баночки в качестве сувенира. "Воздух" можно купить онлайн и в префектуре Гифу, где его производят.

Баночки с воздухом не единственный способ отметить окончание правления императора в Японии. По этому случаю, например, в стране выпустили чипсы, посыпанные золотом, и продают гигантский бургер с фуа-гра за $ 900.

Напомним, летом 2016 года Акихито выразил готовность отречься от престола в связи с проблемами со здоровьем.

В связи с этим парламент Японии принял специальный закон, который позволил Акихито отречься от престола.

Акихито занимал императорский трон в течение 30 лет - в 1989 году он стал наследником императора Хирохито, при котором Япония воевала во Второй мировой войне.

Официально Акихито считают 125-м императором династии, непрерывно правящей Японией с 660 года до нашей эры, когда первым японским монархом стал Дзимму. На сегодня Акихито считается единственным правящим в мире императором.