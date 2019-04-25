В столице ночью пытались ограбить отделение ПриватБанка

25 апреля, 2019, 08:14

В Дарницком районе Киева произошла попытка ограбить одно из отделений банка

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

Отмечается, что неизвестные успели только повредить двери, однако в помещение не зашли.

На месте работают следователи и выясняют все обстоятельства.