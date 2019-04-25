В США всем желающим предлагают пожить в гигантской картофелине: из нее сделали отель
25 апреля, 2019, 15:40
В американском штате Айдахо за $ 200 за ночь можно остановиться в гигантской картофелине из стали и бетона
Об этом пишет USA Today.
Сначала картофелину еще в 2012 году использовали как рекламный реквизит. Бетонная клубень объездила все штаты, рекламируя картофель из Айдахо, которая является "официальным овощем" штата. Предполагалось, что "путешествие" продлится год, но в итоге картофель ездил по США семь лет.
Когда объект выполнил свое предназначение, владельцы решили построить вторую версию гигантского картофеля, а из старой сделать отель - Big Idaho Potato Hotel.
Бетонную клубень установили в крупнейшем городе штата Бойсе. Ее высота 3,5 м, длина - 8,5 м, ширина - 3,6 м. Жилье рассчитано на двух гостей и содержит спальню, ванную комнату, туалет, кондиционер и отопление.
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