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В США всем желающим предлагают пожить в гигантской картофелине: из нее сделали отель

В американском штате Айдахо за $ 200 за ночь можно остановиться в гигантской картофелине из стали и бетона

Об этом пишет USA Today.

Сначала картофелину еще в 2012 году использовали как рекламный реквизит. Бетонная клубень объездила все штаты, рекламируя картофель из Айдахо, которая является "официальным овощем" штата. Предполагалось, что "путешествие" продлится год, но в итоге картофель ездил по США семь лет.

Когда объект выполнил свое предназначение, владельцы решили построить вторую версию гигантского картофеля, а из старой сделать отель - Big Idaho Potato Hotel.

Бетонную клубень установили в крупнейшем городе штата Бойсе. Ее высота 3,5 м, длина - 8,5 м, ширина - 3,6 м. Жилье рассчитано на двух гостей и содержит спальню, ванную комнату, туалет, кондиционер и отопление.

 

 

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