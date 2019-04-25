В США родился двухголовый теленок
25 апреля, 2019, 14:55
На ферме американского штата Монтана родился двухголовый теленок
Об этом сообщает издание The Mirror.
"Я проводила ежедневный обзор скота и вдруг заметила корову, которая оторвалась от стада. Я подошла, чтобы проверить ее состояние", - вспоминает фермерша Хизер Герман (Heather Herman). Тогда она увидела у животного двуглавого теленка.
По словам Герман, случаи появления на свет двуглавых телят довольно редки. "Я видела подобное на фотографиях, но вживую - впервые", - утверждает американка. Отмечается, что во время родов сама корова не пострадала, однако ее детеныш вскоре погиб.
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