В США родился двухголовый теленок

25 апреля, 2019, 14:55

На ферме американского штата Монтана родился двухголовый теленок

Об этом сообщает издание The Mirror.

"Я проводила ежедневный обзор скота и вдруг заметила корову, которая оторвалась от стада. Я подошла, чтобы проверить ее состояние", - вспоминает фермерша Хизер Герман (Heather Herman). Тогда она увидела у животного двуглавого теленка.

По словам Герман, случаи появления на свет двуглавых телят довольно редки. "Я видела подобное на фотографиях, но вживую - впервые", - утверждает американка. Отмечается, что во время родов сама корова не пострадала, однако ее детеныш вскоре погиб.