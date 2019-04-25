В штабе Зеленского хотят пересмотреть сотрудничество с МВФ уже в мае

25 апреля, 2019, 13:23

Команда Владимира Зеленского рассчитывает на успешный пересмотр программы stand-by Международного валютного фонда в мае 2019 года

Об этом заявил советник Зеленского и экс-министр финансов Александр Данилюк, сообщает Интерфакс-Украина

"О МВФ. Естественно, позиция - продолжать взаимодействие. Мы рассчитываем на успешное ревью в мае", - сказал Данилюк во время встречи с представителями компаний-членов Европейской бизнес ассоциации 25 апреля.