В штабе Зеленского хотят пересмотреть сотрудничество с МВФ уже в мае
Об этом заявил советник Зеленского и экс-министр финансов Александр Данилюк, сообщает Интерфакс-Украина
"О МВФ. Естественно, позиция - продолжать взаимодействие. Мы рассчитываем на успешное ревью в мае", - сказал Данилюк во время встречи с представителями компаний-членов Европейской бизнес ассоциации 25 апреля.
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Напомним, утвержденная 18 декабря новая программа финансирования stand-by для Украины на $3,9 млрд будет базироваться на четырех приоритетных направлениях
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Международный валютный фонд планирует выделить Украине до конца 2019 еще 2 транша кредита на общую сумму $2,6 млрд.
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Международный валютный фонд считает ключевыми вызовами для Украины в 2019 году сохранение макроэкономической стабильности, привлечение инвестиций, укрепление государственных институтов и структурные реформы.
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18 марта министр финансов Оксана Маркарова объяснила, что еще должна сделать Украина в рамках программы МВФ .
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