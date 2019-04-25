В Никополе ввели в эксплуатацию крупнейшую в Украине солнечную электростанцию

25 апреля, 2019, 13:50

Мощность станции составляет 200 мегаватт. Никопольская СЭС - крупнейшая в Украине и третья в Европе.

На территории отработанного карьера на площади 400 гектаров разместили 750 тысяч батарей. Компания ДТЭК открыла крупнейшую в Украине, и третью в Европе, Никопольскую солнечную электростанцию. Ее мощность составляет 200 мегаватт. Станция способна обеспечить электроэнергию 140 тысяч домохозяйств.

"Это значимое событие для энергетики Украины. Запуская такой проект мы открываем новую страницу генерации электроэнергии в нашей стране. Такие проекты доказывают, что компания ДТЭК меняется в соответствии с современными трендами. Мы привносим новые технологии, мы меняем профиль нашей компании. Мы всегда помним - ДТЭК не может подвести энергосистему Украины. И в дальнейшем будем производить электроэнергию, привлекая новые технологии", - заявляет Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Строительство СЭС завершили менее чем за год. Договор на проектирование и строительство между ДТЭК и китайской компанией СМЕС был подписан весной 2018 г. Над сооружением станции работали более 1500 украинских и китайских специалистов. Общие инвестиции в проект составили 216 млн евро. Из них 134 млн - привлеченные инвестиции из Китайской народной республики.

"Это самая большая инвестиция компании СМЕС за рубежом. Во время строительства этого обьекта мы закупили в Украине оборудование более чем на 36 млн евро. Си-Эм-И-Си - первая китайская компания, которая зашла в Украине с такими масштабными инвестициями ", - говорит Президент компании СМЕС Хан Сяодзюн.

Для региона запуск Никопольской станции - это уменьшение вредных выбросов СО 2 на 300 тыс. тонн в год, создание новых рабочих мест и налоговые более чем 20 млн гривень отчислений в местные бюджеты.

ДТЭК и дальше продолжает инвестировать в строительство новых СЭС. В 7 километрах от Никопольского уже возводят Покровскую солнечную электростанцию мощностью 240 мегаватт.

"До конца этого года построим вторую очередь СЭС. По мощности Покровская СЭС будет больше Никопольской. Это пример того, как компания ДТЭК строит энергетическую независимость нашей страны ", - говорит Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко. 3:48

За последние 5 лет в возобновляемую энергетику инвестировали 2 миллиарда евро. По данным Госэнергоэффективности на сегодня в Украине уже работает более 2200 МВт генерирующих мощностей электроэнергию от солнца. Только за I квартал 2019-го на солнечных электростанциях введено в эксплуатацию понад700 МВт мощностей.