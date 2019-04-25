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В НАТО увеличат взносы в трастовые фонды для поддержки Украины


фото: rfe
Страны-члены НАТО увеличивают собственные взносы в ряд трастовых фондов для поддержки Украины

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает портал Кабинета министров Украины.

24 апреля, вице-премьер встретилась с руководителем проектов трастовых фондов НАТО Фредериком Пежо.

Обсуждались ТФ по разоружению, захоронению радиоактивных отходов и медицинской реабилитации военнослужащих, раненых в АТО и т.д..

"НАТО и в дальнейшем будет поддерживать Украину на ее пути к евроатлантической интеграции, увеличивая финансовые взносы в целевые фонды", - подчеркнул Пежо.

Он пояснил, что до 2021 года будет продолжена работа Трастового фонда по медицинской реабилитации военнослужащих. Также будут выделены средства на реализацию ряда проектов.

Одним из таких станет передача от Агентства НАТО по поддержке и снабжению (NSPA), специального автобуса для реабилитационного центра для военнослужащих на спортивно-учебной базе Минобороны "Тисовец". Автобус оборудован для комфортной транспортировки раненых бойцов. Также будет передано медицинское оборудование для военного госпиталя в городе Ирпень.

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