В МИД РФ отреагировали на языковой закон Украины
25 апреля, 2019, 17:34
В Министерстве иностранных дел РФ считают принятый Радой языковой закон "принудительной украинизацией"
Об этом заявила представитель МИД Мария Захарова на брифинге в Москве, передает ТАСС.
"По своей сути он является законом о принудительной украинизации, фактически тотальной. Его положениями предусматриваются значительные ограничения, а во многих случаях и прямой запрет на использование русского языка, языков национальных меньшинств в различных сферах общественной жизни", - говорится в сообщении.
Захарова сказала, что многие положения закона "противоречат ряду международно-правовых норм, а также Конституции Украины".
- Напомним, в четверг, 25 апреля, Рада приняла закон о функционировании украинского языка как государственного.
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