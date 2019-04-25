В МИД РФ отреагировали на языковой закон Украины

25 апреля, 2019, 17:34

В Министерстве иностранных дел РФ считают принятый Радой языковой закон "принудительной украинизацией"

Об этом заявила представитель МИД Мария Захарова на брифинге в Москве, передает ТАСС.

"По своей сути он является законом о принудительной украинизации, фактически тотальной. Его положениями предусматриваются значительные ограничения, а во многих случаях и прямой запрет на использование русского языка, языков национальных меньшинств в различных сферах общественной жизни", - говорится в сообщении.

Захарова сказала, что многие положения закона "противоречат ряду международно-правовых норм, а также Конституции Украины".