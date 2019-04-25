//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В МИД РФ отреагировали на языковой закон Украины


фото: tass
В Министерстве иностранных дел РФ считают принятый Радой языковой закон "принудительной украинизацией"

Об этом заявила представитель МИД Мария Захарова на брифинге в Москве, передает ТАСС.

"По своей сути он является законом о принудительной украинизации, фактически тотальной. Его положениями предусматриваются значительные ограничения, а во многих случаях и прямой запрет на использование русского языка, языков национальных меньшинств в различных сферах общественной жизни", - говорится в сообщении.

Захарова сказала, что многие положения закона "противоречат ряду международно-правовых норм, а также Конституции Украины".

  • Напомним, в четверг, 25 апреля, Рада приняла закон о функционировании украинского языка как государственного.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

25 апреля, 2019 четверг

больше новостей

25 апреля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать