В Киеве стартовал просветительский проект "Четвертая власть: влияние, вызовы, ответственность"

25 апреля, 2019, 15:51

24 апреля в Институте журналистики КНУ имени Тараса Шевченко состоялась открытая лекция Виталия Портникова в рамках проекта "Четвертая власть: влияние, вызовы, ответственность"

Организатор мероприятия - ОО "Всеукраинский демократический форум".

Медиапартнер - телеканал Еспресо.

Организационные партнеры - Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко, Департамент прикладных исследований СЛВ.

В проекте будут делать акцент на ответственности прессы за будущее страны и выработке критического мышления в освещении государственных процессов. Событие организовано общественным объединением "Всеукраинский демократический форум". Украинские разработки публицисты и журналисты будут давать лекции и мастер-классы для региональной и национальной прессы, а также студентов-журналистов. В течение года планируется провести 150 лекций по всей Украине. Первая встреча прошла в Киевском институте журналистики с ведущим и публицистом Виталием Портниковым.