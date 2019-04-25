//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Киеве стартовал просветительский проект "Четвертая власть: влияние, вызовы, ответственность"

24 апреля в Институте журналистики КНУ имени Тараса Шевченко состоялась открытая лекция Виталия Портникова в рамках проекта "Четвертая власть: влияние, вызовы, ответственность"

Организатор мероприятия - ОО "Всеукраинский демократический форум".

Медиапартнер - телеканал Еспресо.

Организационные партнеры - Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко, Департамент прикладных исследований СЛВ.

В проекте будут делать акцент на ответственности прессы за будущее страны и выработке критического мышления в освещении государственных процессов. Событие организовано общественным объединением "Всеукраинский демократический форум". Украинские разработки публицисты и журналисты будут давать лекции и мастер-классы для региональной и национальной прессы, а также студентов-журналистов. В течение года планируется провести 150 лекций по всей Украине. Первая встреча прошла в Киевском институте журналистики с ведущим и публицистом Виталием Портниковым.
 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

25 апреля, 2019 четверг

больше новостей

25 апреля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать