25 апреля, 2019, 19:58

На Набережном шоссе столицы перевернулся самосвал ЗИЛ, который двигался в сторону моста Метро

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

По предварительной информации, ЗИЛ перевозил мусор и двигался с Подола в сторону моста Метро, говорится в сообщении.

Отмечается, что во время движения самосвал зацепил задним колесом бордюр, в результате чего автомобиль занесло.

Чтобы избежать столкновения с другими участниками движения, водитель резко выкрутил руль из-за чего перевернулся несколько раз и встал на колеса, говорится в сообщении.

Отмечается, что в дорожном происшествии пострадал пассажир грузовика. Его с травмой позвоночника и многочисленными ушибами забрала скорая.

Из-за сложившейся ситуации на Набержному шоссе со стороны Подола образовался большой затор, говорится в сообщении.