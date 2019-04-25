В Киеве перевернулся самосвал с мусором, один человек травмирован
25 апреля, 2019, 19:58
На Набережном шоссе столицы перевернулся самосвал ЗИЛ, который двигался в сторону моста Метро
Об этом сообщают Вартови Еспресо.
По предварительной информации, ЗИЛ перевозил мусор и двигался с Подола в сторону моста Метро, говорится в сообщении.
Отмечается, что во время движения самосвал зацепил задним колесом бордюр, в результате чего автомобиль занесло.
Чтобы избежать столкновения с другими участниками движения, водитель резко выкрутил руль из-за чего перевернулся несколько раз и встал на колеса, говорится в сообщении.
Отмечается, что в дорожном происшествии пострадал пассажир грузовика. Его с травмой позвоночника и многочисленными ушибами забрала скорая.
Из-за сложившейся ситуации на Набержному шоссе со стороны Подола образовался большой затор, говорится в сообщении.
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