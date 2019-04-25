В команде Зеленского рассказали, как собираются реформировать налоговую сферу
Об этом НВ Бизнес рассказал эксперт по налогам в команде Владимира Зеленского Даниил Гетманцев.
По его словам, схемы с ФОПами трогать не будут. Исключение составят юрлица на третьей группе в случае вступления в силу закона о налоге на выведенный капитал (ННВК).
Продвижение этого закона - один из главных приоритетов Зеленского. "После принятия налога на выведенный капитал бизнесу не придется платить 20% государству, а можно вложить эти средства в свое развитие. Для зарубежных инвесторов это означает, что ставка налога будет фиксированной - 15%. Сейчас же налоговая нагрузка на бизнес может достигать 25%" , - отмечает Гетьманцев.
О том, как планируют компенсировать недопоступления в госбюджет после введения УНПК, эксперт не сказал.
Еще один приоритет - закон о налоговой амнистии капиталов, суть которого - предоставить налогоплательщикам право уплатить суммы налогов, по которым истекли установленные налоговым законодательством сроки платежей.
Экономические подразделения СБУ, МВД и ГФС планируют заменить Службой финансовых расследований.
Также в команде Зеленского рассчитывают имплементировать в законодательство Украины план BEPS о предотвращении уклонения от налогов, а также двойного налогообложения.
Кроме того, Гетьманцев предлагает отменить уголовную ответственность за фиктивное предпринимательство, ратифицировать FATCA и соглашение о международном обмене налоговой информацией, а также принять закон о налоговой прозрачности. Последний предусматривает публикацию данных о налоговых должниках, налоговые льготах и т.д.
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