В Египте продлили чрезвычайное положение

25 апреля, 2019, 11:36

Египетские власти продлили чрезвычайное положение в стране на три месяца и ввели комендантский час в некоторых районах северного Синая, возле Израиля и Газы

Об этом сообщает Bloomberg.

Ранее Египет ввел чрезвычайное положение для борьбы с исламистскими боевиками. До восстания 2011 года, когда свергли президента Хосни Мубарака, в Египте долгое время существовало чрезвычайное положение.

Как сообщили власти страны, продолжение чрезвычайного положения должно предоставить возможность силам безопасности "принять меры, необходимые для противодействия угрозам и финансированию терроризма и позаботиться о безопасности во всех частях страны".

Добавим, что такой режим в Египте был введен в апреле 2017 года, после двух взрывов в храмах, в результате которых погибли 45 человек. С тех пор чрезвычайное положение в Египте не отменяли.