В ЦИК опровергли обвинения Зеленского в затягивании объявления итогов выборов

25 апреля, 2019, 20:47

Заместитель главы ЦИК Евгений Радченко опроверг обвинения Владимира Зеленского в затягивании объявления результатов выборов

Об этом информирует Прямой.

Радченко заявил, что заявления Зеленского безосновательны, а ЦИК работает наоборот с опережением графика.

"Начнем издалека. Статья 3 закона о ЦИК провозглашает, что ЦИК является независимым коллегиальным государственным органом, который осуществляет свои полномочия самостоятельно и независимо от других органов государственной власти. И мне кажется, что ЦИК в течение всего избирательного процесса продемонстрировала ключевую вещь - независимость. Если у кого-то есть сомнения, то, конечно, пожалуйста, но хотелось бы знать о каких-то доказательствах, подозрениях и тому подобное ", - сказал он.

По словам Радченко, согласно закону о выборах президента, в ЦИК есть десять дней со дня повторного голосования для того, чтобы подвести итоги.

"Сегодня, напомните мне, пожалуйста, какое число. Двадцать пятое. По состоянию на 25 число ЦИК приняла почти все протоколы окружных комиссий для проработки. Подчеркиваю. И нам осталось всего лишь три комиссии, которые запланированы на завтра. Окружные. Кроме того , около 40 участковых избирательных комиссий заграничного избирательного округа ", - сказал он.