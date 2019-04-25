В Британии предупредили о росте угрозы ядерной войны
Об этом говорится в докладе комитета по международным отношениям Палаты лордов британского парламента, сообщает Интерфакс-Украина.
Доклад опубликован накануне совещания ООН по вопросам нераспространения ядерного оружия, запланированного на следующей неделе.
Среди основных моментов, вызывающих обеспокоенность, в документе названы "недоразумение, просчеты или ошибки, которые могут привести к применению ядерного оружия".
Также беспокойство вызывает распространение цифровых коммуникаций и использование "безрассудной ядерной риторики" в интернете, которая "может привести к недоразумению".
Крах международных договоров в области вооружений и прекращение процесса ядерного разоружения перечисляются среди вопросов, которые могут иметь негативные последствия и которые необходимо решать.
Комитет призывает правительство "поощрять более широкий диалог между всеми государствами, обладающими ядерным оружием, к вопросу о ядерном риске и снижать глобальную напряженность".
Кроме того, в докладе рекомендуется сохранить иранскую сделку.
Также комитет заявил о своем желании, чтобы обсуждения в НАТО способствовали либо возрождению договора о РСМД (Договора о ракетах средней и меньшей дальности), от которого отказались США и РФ, "либо, по крайней мере, позволили избежать развертывания ракет средней дальности в Европе".
"Мы сейчас опасно близки к миру без соглашений о контроле над вооружениями, который прокладывает путь к новой гонке вооружений и повышает риск применения ядерного оружия", - заявил глава комитета по международным делам палаты лордов британского парламента Дэвид Хауэлл.
"Распад отношений между государствами, обладающими ядерным оружием, новые возможности и технологии в сочетании с отсутствием коммуникации и понимания означают, что риск применения ядерного оружия сейчас больше, чем во времена Холодной войны", - добавил он.
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