В Британии предупредили о росте угрозы ядерной войны

25 апреля, 2019, 12:28

Отсутствие значимых соглашений о контроле над вооружениями в сочетании с разрывом дипломатических отношений между странами и новыми технологиями повышают вероятность применения ядерного оружия

Об этом говорится в докладе комитета по международным отношениям Палаты лордов британского парламента, сообщает Интерфакс-Украина. Доклад опубликован накануне совещания ООН по вопросам нераспространения ядерного оружия, запланированного на следующей неделе.

Среди основных моментов, вызывающих обеспокоенность, в документе названы "недоразумение, просчеты или ошибки, которые могут привести к применению ядерного оружия".

Также беспокойство вызывает распространение цифровых коммуникаций и использование "безрассудной ядерной риторики" в интернете, которая "может привести к недоразумению".

Крах международных договоров в области вооружений и прекращение процесса ядерного разоружения перечисляются среди вопросов, которые могут иметь негативные последствия и которые необходимо решать.

Комитет призывает правительство "поощрять более широкий диалог между всеми государствами, обладающими ядерным оружием, к вопросу о ядерном риске и снижать глобальную напряженность".

Кроме того, в докладе рекомендуется сохранить иранскую сделку.

Также комитет заявил о своем желании, чтобы обсуждения в НАТО способствовали либо возрождению договора о РСМД (Договора о ракетах средней и меньшей дальности), от которого отказались США и РФ, "либо, по крайней мере, позволили избежать развертывания ракет средней дальности в Европе".

"Мы сейчас опасно близки к миру без соглашений о контроле над вооружениями, который прокладывает путь к новой гонке вооружений и повышает риск применения ядерного оружия", - заявил глава комитета по международным делам палаты лордов британского парламента Дэвид Хауэлл.

"Распад отношений между государствами, обладающими ядерным оружием, новые возможности и технологии в сочетании с отсутствием коммуникации и понимания означают, что риск применения ядерного оружия сейчас больше, чем во времена Холодной войны", - добавил он.