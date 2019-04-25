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В Бразилии арестовали попугая: он предупреждал хозяев-наркоторговцев о приближении полицейских

Бразильская полиция во время рейда на наркопритон в штате Пиауи задержала не только пару торговцев кокаином, но и их попугая

Как пишет The Guardian , хозяева научили птицу предупреждать о приходе офицеров.

Один из сотрудников, который принимал участие в операции, подтвердил данные о птице. По его словам, попугая явно дрессировали - при приближении полицейских он закричал: "Мама, полиция!". Но наркоторговцев все равно арестовали.

Журналист издания Globo отметил, что с момента "ареста" птица не произнесла ни одного слова в присутствии полицейских. Это подтвердил местный ветеринар: "В помещении было много офицеров, но птица молчала". Попугая передали бразильскому зоопарку - в июле его выпустят на свободу.

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