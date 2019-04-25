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Усик похвастался мышцами перед боем с Такамом


фото: FOX Sports Asia
Украинский боксер Александр Усик перед боем против Карлоса Такама показал прекрасную физическую форму

Фото в Instagram опубликовал спарринг-партнер украинца Александр Трифонов.

Усик похвастался мышцами за месяц до боя камерунцем Карлосом Такамом.

Поединок состоится 25 мая и станет дебютным для уроженца Симферополя в супертяжелом весе.

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