Усик похвастался мышцами перед боем с Такамом
25 апреля, 2019, 09:39
Украинский боксер Александр Усик перед боем против Карлоса Такама показал прекрасную физическую форму
Фото в Instagram опубликовал спарринг-партнер украинца Александр Трифонов.
Усик похвастался мышцами за месяц до боя камерунцем Карлосом Такамом.
Поединок состоится 25 мая и станет дебютным для уроженца Симферополя в супертяжелом весе.
- 23 апреля украинский боксер Александр Усик заявил, что ему неоднократно поступали предложения по смене гражданства.
- Следующий соперник украинского боксера Александра Усика камерунец Карлос Такама получит гонорар в размере $800 тыс.
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