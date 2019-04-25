Украинский боксер возвращается после поражения в чемпионском бою
25 апреля, 2019, 12:27
Украинский боксер Вячеслав Шабранский 10 мая проведет первый поединок после поражения в бою за титул чемпиона мира WBO в полутяжелом весе
Об этом сообщает Boxingscene.
Следующим соперником Вячеслава Шабранского станет 39-летний американец Аллан Грин. Бой состоится 10 мая в Барбенку (США).
Для 31-летнего Шабранскому этот бой станет возвращением на ринг после тяжелого поражения - украинец в ноябре 2017 г. был нокаутирован во втором раунде россиянином Сергеем Ковалевым в поединке за титул чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации) в полутяжелом весе (до 79,4 кг) .
Аллан Грин в 39 боях одержал 33 победы и потерпел шесть поражений.
- 26 ноября 2017 г. Сергей Ковалев победил техническим нокаутом украинца Вячеслава Шабранского в бою с титул чемпиона мира WBO.
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