Украинский боксер возвращается после поражения в чемпионском бою

25 апреля, 2019, 12:27

Украинский боксер Вячеслав Шабранский 10 мая проведет первый поединок после поражения в бою за титул чемпиона мира WBO в полутяжелом весе

Об этом сообщает Boxingscene.

Следующим соперником Вячеслава Шабранского станет 39-летний американец Аллан Грин. Бой состоится 10 мая в Барбенку (США).

Для 31-летнего Шабранскому этот бой станет возвращением на ринг после тяжелого поражения - украинец в ноябре 2017 г. был нокаутирован во втором раунде россиянином Сергеем Ковалевым в поединке за титул чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации) в полутяжелом весе (до 79,4 кг) .

Аллан Грин в 39 боях одержал 33 победы и потерпел шесть поражений.