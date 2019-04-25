//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Украинский боксер возвращается после поражения в чемпионском бою


фото: boxingscene
Украинский боксер Вячеслав Шабранский 10 мая проведет первый поединок после поражения в бою за титул чемпиона мира WBO в полутяжелом весе

Об этом сообщает Boxingscene.

Следующим соперником Вячеслава Шабранского станет 39-летний американец Аллан Грин. Бой состоится 10 мая в Барбенку (США).

Для 31-летнего Шабранскому этот бой станет возвращением на ринг после тяжелого поражения - украинец в ноябре 2017 г. был нокаутирован во втором раунде россиянином Сергеем Ковалевым в поединке за титул чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации) в полутяжелом весе (до 79,4 кг) .

Аллан Грин в 39 боях одержал 33 победы и потерпел шесть поражений.

  • 26 ноября 2017 г. Сергей Ковалев победил техническим нокаутом украинца Вячеслава Шабранского в бою с титул чемпиона мира WBO.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

25 апреля, 2019 четверг

больше новостей

25 апреля, 2019 четверг

24 апреля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать