Украина предложит РФ забронировать 60 млрд куб. м мощностей ГТС на 10 лет, - Нафтогаз

25 апреля, 2019, 19:31

Украина на ожидаемых в конце мая трехсторонних переговорах предложит РФ забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей ГТС

Об этом заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, сообщает Интерфакс-Украина.

Украина намерена взять на себя обязательства обеспечения транзитной мощности на 90 млрд куб м газа, говорится в овидомленни.

Отмечается, что Украина на ожидаемых в конце мая трехсторонних переговорах предложит России забронировать 60 млрд куб. м мощностей газотранспортной системы сроком на 10 лет, в частности, 30 млрд куб. м могут забронировать другие компании или тот же "Газпром".

"Позиция заключается в следующем: "Газпром" должен забронировать примерно на 10 лет, 60 млрд куб. м в год в среднем... При этом Украина, ее оператор обеспечит на уровне 90 млрд куб. м газа в год, то есть 30 млрд куб. м - это будет свободная мощность, которая будет доступна для бронирования другими компаниями ", - отметил Витренко.

Он добавил, что другими компаниями могут выступить европейские контрагенты, будут закупать газ на границе Украины с Россией или импортеры среднеазиатского газа.

Вторник отметил, что в отличие от тарифа, который прописан в действующем контракте между "Нафтогазом" и "Газпромом", новые предложенные условия содержат плату за вход / выход в газотранспортную систему Украины и плату за бронирование мощностей.