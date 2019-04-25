//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Ученые создали надувную капсулу для похудения. Как она работает

Ученые из Технологического университета Наньяне создали капсулы для похудения, которые раздуваются в желудке и активируются с помощью магнита, а не через катетер

Об этом пишет New Atlas.

Уже несколько лет люди, которые пытаются сбросить вес, используют для этого желатиновые капсулы. Они раздуваются в желудке, создавая ощущение сытости. Однако процесс активации капсулы до сих пор оставался довольно сложным - для этого использовался катетер, установленный в горле.

Исследователи упростили процесс активации. Разработанная ими капсула получила название EndoPil - внутри нее находятся спущенный баллон с воздухом, который можно переварить, и система накачки. Когда человек проглатывает капсулу вместе с водой, желатиновая оболочка растворяется, освобождая баллон.

Затем ученые с помощью магнита, поднесенного к животу, открывают клапан в системе накачки воздуха - и капсула раздувается.

  • Ученые из Бристольского университета проанализировали данные о здоровье 60199 пар родителей и детей и пришли к выводу: даже небольшое превышение рекомендуемой массы тела может быть связано с повышенным риском смертности.
  • Ученые провели исследования и выяснили, что после женитьбы человек в большинстве случаев набирает несколько лишних килограмм.
  • Ученые также выяснили, что люди, которые изменяли прошлому партнеру , втрое чаще изменяют в будущих отношениях.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

25 апреля, 2019 четверг

больше новостей

25 апреля, 2019 четверг

24 апреля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать