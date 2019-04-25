Ученые создали надувную капсулу для похудения. Как она работает
Об этом пишет New Atlas.
Уже несколько лет люди, которые пытаются сбросить вес, используют для этого желатиновые капсулы. Они раздуваются в желудке, создавая ощущение сытости. Однако процесс активации капсулы до сих пор оставался довольно сложным - для этого использовался катетер, установленный в горле.
Исследователи упростили процесс активации. Разработанная ими капсула получила название EndoPil - внутри нее находятся спущенный баллон с воздухом, который можно переварить, и система накачки. Когда человек проглатывает капсулу вместе с водой, желатиновая оболочка растворяется, освобождая баллон.
Затем ученые с помощью магнита, поднесенного к животу, открывают клапан в системе накачки воздуха - и капсула раздувается.
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