Ученые создали надувную капсулу для похудения. Как она работает

25 апреля, 2019, 13:00

Ученые из Технологического университета Наньяне создали капсулы для похудения, которые раздуваются в желудке и активируются с помощью магнита, а не через катетер

Об этом пишет New Atlas.

Уже несколько лет люди, которые пытаются сбросить вес, используют для этого желатиновые капсулы. Они раздуваются в желудке, создавая ощущение сытости. Однако процесс активации капсулы до сих пор оставался довольно сложным - для этого использовался катетер, установленный в горле.

Исследователи упростили процесс активации. Разработанная ими капсула получила название EndoPil - внутри нее находятся спущенный баллон с воздухом, который можно переварить, и система накачки. Когда человек проглатывает капсулу вместе с водой, желатиновая оболочка растворяется, освобождая баллон.

Затем ученые с помощью магнита, поднесенного к животу, открывают клапан в системе накачки воздуха - и капсула раздувается.