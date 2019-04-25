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Ученые нашли останки древнего пучеглазого краба. Почему этот вид - особый

Ученые из Йельского университета обнаружили в Колумбии останки краба Callichimaera perplexa, жившего в середине мелового периода около 90-95 млн лет назад

Находка позволит изменить представление о том, как ученые определяют краба - а, возможно, заставит исследователей пересмотреть теорию эволюции ракообразных, пишет New Atlas .

Callichimaera perplexa нашли в Колумбии вместе с несколькими тысячами других ископаемых ракообразных. Этот краб имеет нетипичную для представителей своего вида внешность - у него были большие глаза без зрачков и наросты в уголках рта.

В исследовании отмечается, что краб стал первым известным науке плавучим членистоногим с веслообразный ногами.

"Callichimaera perplexa настолько уникальный и удивительный, что его можно считать новым видом краба. Обычно мы думаем о этих членистоногих как о крупных животных с широкими панцирями, сильными клешнями, маленькими глазами на длинных выростах и маленьким хвостом, спрятанным под телом. Наша находка бросает вызов всем этим представлениям и заставляет пересмотреть наше определение того, какие черты делают краба крабом ", - говорит Хавьере Луке, ведущий автор исследования.

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