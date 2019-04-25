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Убытки Tesla в первом квартале превысили $700 млн


фото: itc
В первом квартале 2019 г. Tesla получила чистый убыток в размере $702,1 млн из-за сокращения производства электрокаров

Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на данные из финансового отчета компании.

Как отмечает Bloomberg, за первые три месяца текущего года производитель электрокаров продал на 31% меньше машин, чем в прошлом квартале.

Кроме того, в феврале Tesla выплатила самую большую в своей истории сумму по конвертируемым облигациям - $920 млн.

Основатель Tesla Маск ожидает, что компания вернется к прибыли уже в третьем квартале. Но в ближайшие три месяца продолжит период убытков.

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