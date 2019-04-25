Убытки Tesla в первом квартале превысили $700 млн
Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на данные из финансового отчета компании.
Как отмечает Bloomberg, за первые три месяца текущего года производитель электрокаров продал на 31% меньше машин, чем в прошлом квартале.
Кроме того, в феврале Tesla выплатила самую большую в своей истории сумму по конвертируемым облигациям - $920 млн.
Основатель Tesla Маск ожидает, что компания вернется к прибыли уже в третьем квартале. Но в ближайшие три месяца продолжит период убытков.
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Напомним, Tesla с февраля начинает продажи своей линейки электромобилей Model 3 по всему Европейскому Союзу после получения одобрения от голландского агентства по автомобильным перевозкам RDW.
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Американский производитель электромобилей Tesla сокращает количество постоянных работников компании по всему миру на 7%.
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