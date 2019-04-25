Синоптик прогнозирует сегодня теплую и солнечную погоду

25 апреля, 2019, 06:30

24 апреля в Украине будет тепло, солнечно и сухо, но на Западе возможен дождь

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

На западной части Украины хоть и будет преобладать сухая погода, но есть вероятность небольших кратковременных дождей даже с грозами, +22...+27.

На севере сухая погода. +20...+24 - солнце.

В восточной части Украины будет доминировать сухая воздушная масса, солнечно, +24.

В центе погода очень похожая погода - +20...+24, сухо и солнечно.

В южной части сухая воздушная масса, тепло, +20.

В Киеве сухая, солнечная погода, +24.