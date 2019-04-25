Синоптик прогнозирует сегодня теплую и солнечную погоду
25 апреля, 2019, 06:30
24 апреля в Украине будет тепло, солнечно и сухо, но на Западе возможен дождь
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
На западной части Украины хоть и будет преобладать сухая погода, но есть вероятность небольших кратковременных дождей даже с грозами, +22...+27.
На севере сухая погода. +20...+24 - солнце.
В восточной части Украины будет доминировать сухая воздушная масса, солнечно, +24.
В центе погода очень похожая погода - +20...+24, сухо и солнечно.
В южной части сухая воздушная масса, тепло, +20.
В Киеве сухая, солнечная погода, +24.
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