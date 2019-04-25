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Супрун рассказала, как правильно "чистить" организм

"Чистить" тело надо не соками, клизмами или рисом, а голоданием

Об этом написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

По ее словам, голодание может быть полезным, а древняя практика поста в наше время получила научное подтверждение и Нобелевскую премию по медицине.

Голодание среди ряда других факторов (возможно просто ограничение калорий и физические нагрузки) активирует автофагию - дословно, "самопоедание". Этот процесс происходит в теле постоянно, но слабо. В то же время, пишет Супрун "нашим клеткам, как и нам, следует убирать в доме, выбрасывать хлам, реутилизировать хлам и изношенные вещи".

Также, добавляет Супрун, автофагия помогает уничтожать миелоидные бляшки в нейронах при болезни Альцгеймера. Периоды голодания помогают нормализовать вес и баланс холестерина.

Супрун утверждает, что ограничение калорий - это научно обоснованная диета. "Для лучшего запуска автофагии голодание должно продолжаться в течение 18-24 часов. То есть для "очистки клеток от шлаков" следует делать разгрузочный день или пропускать ужин и завтрак. Можно есть только в определенный период дня: например, с 11:00 по 18:00 - но не постоянно! Другими путями "ограничение калорий" это подход, когда мы питаемся как обычно, но устраиваем дни очень ограниченного потребления пищи. Популярный вариант 5х2, когда мы пять дней едим как всегда, и два дня потребляем не более чем 500-600 ккал ".

Впрочем руководительница МЗ предупреждает, что для интервального голодания есть противопоказания.

А именно: люди, "заедают стресс", могут после дня автофагии съесть гораздо больше, чем надо. Не стоит сразу голодать и тренироваться. Возможны головокружения и очень низкая эффективность тренировок. Особенно это касается бега или плавания, отмечает Супрун.

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