США ввели санкции против главы правительства Чечни
25 апреля, 2019, 22:29
США ввели санкции против главы правительства Чечни Муслима Хучиева по обвинению в нарушении прав человека
Об этом сообщает Госдепартамент США, передает РБК-Украина.
Согласно американским законам, когда государственный секретарь владеет достоверной информацией о том, что иностранные должностные лица причастны к коррупции или грубому нарушению прав человека, эти лица и их ближайшие родственники не имеют права въезда в США.
"Департамент обладает достоверной информацией о причастности Муслима Хучиев к пыткам", - говорится в сообщении Государственного департамента США.
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