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США ввели санкции против главы правительства Чечни

США ввели санкции против главы правительства Чечни Муслима Хучиева по обвинению в нарушении прав человека

Об этом сообщает Госдепартамент США, передает РБК-Украина.

Согласно американским законам, когда государственный секретарь владеет достоверной информацией о том, что иностранные должностные лица причастны к коррупции или грубому нарушению прав человека, эти лица и их ближайшие родственники не имеют права въезда в США.

"Департамент обладает достоверной информацией о причастности Муслима Хучиев к пыткам", - говорится в сообщении Государственного департамента США.

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