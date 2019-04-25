25 апреля, 2019, 22:29

США ввели санкции против главы правительства Чечни Муслима Хучиева по обвинению в нарушении прав человека

Об этом сообщает Госдепартамент США, передает РБК-Украина.

Согласно американским законам, когда государственный секретарь владеет достоверной информацией о том, что иностранные должностные лица причастны к коррупции или грубому нарушению прав человека, эти лица и их ближайшие родственники не имеют права въезда в США.

"Департамент обладает достоверной информацией о причастности Муслима Хучиев к пыткам", - говорится в сообщении Государственного департамента США.