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Советник Зеленского Апаршин сообщил "военную доктрину" следующего президента


фото: interfax.com.ua
Советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин передал журналистам "военную доктрину", согласно которой у следующего президента планируют управлять армией

Об этом сообщает НВ.

"Вопрос безопасности и обороны - сфера ответственности Президента. Мы обеспечим объединенное руководство силами обороны в соответствии с принципами и стандартами, принятыми государствами - членами НАТО. В кратчайшие сроки решим проблему перевода системы органов военного управления на J-, G-, S- структуры . Должность начальника Генерального штаба будет отделена от должности главнокомандующего Вооруженных сил. Планированием обороны и стратегическим применением Вооруженных сил будет заниматься Генеральный штаб, формированием и подготовкой войск и сил - командование видов Вооруженных Сил и отдельных родов войск, применением войск и сил - объединенный оперативный штаб", - говорится в документе.

У Зеленского также объяснили, каким образом планируют противостоять России.

"Противостоять противнику, который превосходит нас численно и материально, будет профессиональная, добровольная и мотивированная армия, взаимосовместимая с армиями стран НАТО. Армия будет усилена резервом постоянной готовности и системой территориальной обороны. Мы обеспечим привлечение к руководству армией боевых офицеров, которые заботятся о жизни солдата и способны одерживать победы. Командиры и органы управления тактического и оперативного уровня получат максимально возможную самостоятельность в принятии решений по отражению вооруженной агрессии. Ни единого метра нашей территории мы не отдадим врагу", - обещает команда следующего президента.

Далее - содержание остальной части документа, предоставленного Апаршиным изданию:

Мы создадим современную систему планирования и управления оборонными финансовыми и материальными ресурсами, исходя не из минимально необходимой потребности на оборону, как делается у нас сегодня, а с нормативной потребности, как это делается в ведущих армиях мира.

Мы избавим Вооруженные Силы от несвойственных функций. Военное имущество, которое не используется по назначению, будет передано в управление центральных или местных органов власти, других органов, уполномоченных управлять государственным имуществом.

Будет обеспечена открытость финансовой информации по функционированию сектора безопасности и обороны и доступ общественности к контролю эффективности использования каждой копейки выделенных финансовых ресурсов.

Никто не будет зарабатывать на армии.

Мы не на словах, а не деле обеспечим реальные стандарты НАТО относительно распределения финансового ресурса:

50% финансового ресурса будут направляться на содержание Вооруженных Сил, 30% - на их перевооружение, 20% - на подготовку войск и сил;

Контрактники будут получать денежное довольствие на уровне стран - членов НАТО, будут иметь приоритетное право поступления в учебные заведения, бесплатное образование, медицинское страхование и тому подобное.

Государство будет гарантировать достойное обеспечение солдата и когда он служит, и когда становится ветераном.

Военнослужащие будут обеспечены служебно-должностным жильем. Те, кто имеют выслугу более 20 лет, будут обеспечиваться квартирами через накопительные целевые программы, долгосрочное и ипотечное кредитование.

Мы обеспечим прозрачность государственного оборонного заказа и создадим конкурентные условия для частного бизнеса и государственных предприятий.

Армия получит современное высокотехнологичное оружие.

Приоритет: средства разведки, ПВО, связь, РЭБ.

Укроборонпром будут лишен функций по формированию военно-технической политики. Формированием и реализацией военно-промышленной политики будет заниматься новый центральный орган исполнительной власти.

Большинство оборонных закупок будут переведены на электронные площадки без возможности вмешательства в процесс их работы. Цена будет лишь одним из критериев определения победителя.

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