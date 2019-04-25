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Секретарь Минобороны Шри-Ланки уходит с поста после теракта

Секретарь Министерства обороны Шри-Ланки Хемасири Фернандо подал рапорт об увольнении из-за появления критики в свой адрес со стороны общества и руководства страны после серии взрывов на острове

Об этом сообщает Newsfirst, передает РБК-Украина.

Ранее президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена попросил Фернандо добровольно покинуть свой пост.

Напомним, после серии взрывов в Шри-Ланке президент страны принял решение уволить глав всех ведомств, которые отвечают за безопасность в стране. Он заявил, что в ближайшие недели полностью изменит полицию и силы безопасности страны.

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