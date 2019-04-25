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Садовый заявил, что готов стать премьер-министром Украины


фото: zik
Лидер "Самопомощи" и мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что готов работать на должности премьер-министра Украины, но при определенном условии - если у него будет поддержка парламентского большинства

Об этом он заявил в комментарии Delo.ua.

"Работать я готов. Но я готов работать, имея легитимность. Если есть поддержка большинства в парламенте, ты можешь сделать многое. А когда ты приходишь и работаешь в оппозиции, то получается, что ты можешь предлагать идеи, но они не будут реализованы", - сказал он.

Садовый добавил, что "Самопомощь" обязательно будет участовать в парламентских выборах осенью 2019 года и хотела бы увеличить количество своих мандатов в Верховной Раде 9-го созыва.

Впрочем, по словам Садового, он переговоров об объединении с другими политическими силами не ведет. При этом политик отметил, что каждая политическая партия в стране хотела бы быть правящей.

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