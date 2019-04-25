Саакашвили дал советы Зеленскому, как реагировать на "паспортный указ" Путина

25 апреля, 2019, 13:20

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской области Саакашвили посоветовал Владимиру Зеленскому не идти на уступки Владимиру Путину

Об этом Саакашвили рассказал в видео, которое опубликовал в Facebook.

"Он сейчас проверяет на вшивость команду Зеленского, которая приходит в Украину с самого начала. Видимо, он хочет, чтобы Украина пошла сразу на уступки, например, выйдя из многостороннего формата переговоров просто перейдя в двусторонний формат и несколько других вещей, символических и не очень", - считает экс-президент Грузии.

Он напомнил, что имел опыт общения с президентом РФ.

"У меня большой опыт общения с Путиным. Я хочу сказать - чем больше будете ему уступать, тем больше он будет требовать. Нет меры, которой его удовлетворит", - отмечает Саакашвили.

Он считает, что из-за российского давления Украина станет сильнее

"А у президента Зеленского с самого начала будет достаточно запаса прочности, чтобы это все выдержать, и поэтому нужно относиться к этому очень спокойно. Не надо идти на уступки пахану, пахан никогда этого не оценит, не надо давать ему ни маленьких символических уступок, ни больших. Украина ничего не должна России", - сказал Саакашвили.