Саакашвили дал советы Зеленскому, как реагировать на "паспортный указ" Путина
Об этом Саакашвили рассказал в видео, которое опубликовал в Facebook.
"Он сейчас проверяет на вшивость команду Зеленского, которая приходит в Украину с самого начала. Видимо, он хочет, чтобы Украина пошла сразу на уступки, например, выйдя из многостороннего формата переговоров просто перейдя в двусторонний формат и несколько других вещей, символических и не очень", - считает экс-президент Грузии.
Он напомнил, что имел опыт общения с президентом РФ.
"У меня большой опыт общения с Путиным. Я хочу сказать - чем больше будете ему уступать, тем больше он будет требовать. Нет меры, которой его удовлетворит", - отмечает Саакашвили.
Он считает, что из-за российского давления Украина станет сильнее
"А у президента Зеленского с самого начала будет достаточно запаса прочности, чтобы это все выдержать, и поэтому нужно относиться к этому очень спокойно. Не надо идти на уступки пахану, пахан никогда этого не оценит, не надо давать ему ни маленьких символических уступок, ни больших. Украина ничего не должна России", - сказал Саакашвили.
- Напомним, что 24 апреля 2019 г. президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".
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