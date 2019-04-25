Руни мастерски забил 5-й мяч в США

25 апреля, 2019, 10:06

Экс-форвард сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни, который сейчас выступает в чемпионате США за "Ди Си Юнайтед", забил победный мяч в матче с "Коламбусом"

Видео гола выложено на странице Major League Soccer в twitter.

"Ди Си Юнайтед" минимально победил "Коламбус Крю" - 1: 0 в регулярном чемпионате MLS. Единственный мяч со штрафного забил Уэйн Руни. Для 33-летнего англичанина этот гол стал 5-м в этом сезоне.

В середине марта бывший форвард "Манчестер Юнайтед" был признан лучшим игроком недели. Перед этим Руни оформил свой первый хет-трик в США.