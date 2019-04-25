Руни мастерски забил 5-й мяч в США
25 апреля, 2019, 10:06
Экс-форвард сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни, который сейчас выступает в чемпионате США за "Ди Си Юнайтед", забил победный мяч в матче с "Коламбусом"
Видео гола выложено на странице Major League Soccer в twitter.
"Ди Си Юнайтед" минимально победил "Коламбус Крю" - 1: 0 в регулярном чемпионате MLS. Единственный мяч со штрафного забил Уэйн Руни. Для 33-летнего англичанина этот гол стал 5-м в этом сезоне.
В середине марта бывший форвард "Манчестер Юнайтед" был признан лучшим игроком недели. Перед этим Руни оформил свой первый хет-трик в США.
Rooney with the strike! #CLBvDC pic.twitter.com/MhbhctvP5O- Major League Soccer (@MLS) 25 апреля 2019 г.
- Напомним, в октябре 2018 г. знаменитый английский форвард Уэйн Руни забил очередной эффектный гол в чемпионате МЛС.
- Ранее дубль Уэйна Руни принес "Ди-Си Юнайтед" победу над "Чикаго Файр".
- Уэйн Руни перешел в "Ди-Си Юнайтед" летом 2018-го из английского "Эвертона".
Читайте также
-
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг
Читайте также
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом