РФ готовит верификацию пенсионеров и перепись населения в ОРДЛО, - МинТОТ

25 апреля, 2019, 09:55

На оккупированном Донбассе планируют провести перепись населения и провести так называемую верификацию пенсионеров

Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает Громадское.

"Мне трудно сейчас предвидеть, насколько массовым это будет. Но я знаю так же от наших спецслужб, они сейчас готовятся к двум мероприятиям: мероприятие первое - это проведение так называемой "переписи населения" с помощью Росстата (Федеральная служба государственной статистики, - ред.) , мероприятие второе - они планируют провести так называемую верификацию пенсионеров, во время которой будут настойчиво рекомендовать обменять украинские паспорта на паспорта "ЛНР" и "ДНР"", - отметил Тука.

По его словам, если люди лишатся украинских паспортов, то они, во-первых, не смогут получать специальные выплаты из Украины, во-вторых, они не смогут просто пересекать линию соприкосновения и в-третьих, это приведет к разрыву межсемейных связей .

Ранее сообщалось, что из-за "специфики ситуации" жители оккупированного Донбасса смогут получить российское гражданство, не отказываясь от украинского.