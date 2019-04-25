Рада согласовала проведение в Киеве Парламентской ассамблеи НАТО
Об этом сообщает Еспресо.TV
За соответствующее решение со второй попытки проголосовали 235 из 345 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Постановлением предусматривается провести весеннюю сессию ПА НАТО в период с 22 по 25 мая 2020 в Киеве. Также предусмотрено образовать Организационный комитет по подготовке и проведению весенней сессии ПА НАТО. Председателем Организационного комитета назначается глава Верховной Рады Украины.
Постановлением утверждается состав Организационного комитета, согласно перечню должностей, и предоставляются полномочия председателю Организационного комитета, в случае необходимости, вносить изменения в состав комитета.
Организационный комитет в двухнедельный срок должен утвердить план мероприятий по подготовке и проведению весенней сессии ПА НАТО.
Кроме того, Кабинет министров Украины в двухнедельный срок должен определиться по поводу участия соответствующих министерств и других центральных органов исполнительной власти в подготовке и проведении весенней сессии ПА НАТО и обеспечить своевременное финансирование предусмотренных в смете ВР на 2020 год расходов на проведение этой сессии.
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