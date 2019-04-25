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Рада рассмотрит проведение в Киеве сессии Парламентской ассамблеи НАТО


фото: REUTERS
Народные депутаты рассмотрят проведение в Киеве сессии Парламентской ассамблеи НАТО

Об этом заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий, передает Еспресо.TV

Он поставил на голосование включение в повестку дня для принятия решения проект постановления №10091 о проведении весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Украине.

"Это уникальная вещь, что Украина - не член НАТО будет проводить в Киеве Парламентскую ассамблею. Я прошу всех поддержать и проголосовать", - сказал Парубий.

Соответствующее решение поддержали 259 нардепов.

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