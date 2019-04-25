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Рада обратилась в ООН из-за незаконной выдачи паспортов РФ на оккупированном Донбассе

Верховная Рада приняла обращение к международному сообществу относительно незаконной выдачи паспортов РФ украинцам в ОРДЛО

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Рада приняла постановление "Об обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совета Европы и их парламентских ассамблей, Европейского парламента, Межпарламентского союза, парламентов и правительств стран ЕС, США, Канады, Североатлантического альянса, дипломатических представительств иностранных государств в Украине относительно преступного решения руководства Российской Федерации о выдаче российских паспортов гражданам Украины на оккупированных Россией территориях Донбасса", говорится в сообщении.

"Этот вопрос авторитета Украины и поддержки наших граждан на оккупированных территориях", - заявил глава Верховной Рады Андрей Парубий.

За принятие постановления № 102510 проголосовали 230 народных депутатов.

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