"Суд" над Балухом: в МИД заявили, что Россия нарушает даже свои законы
25 апреля, 2019, 18:42
Российская оккупационная власть Крыма прибегает к нарушению даже собственного законодательства, пытаясь сломить дух украинского политзаключенного Владимира Балуха
Об этом заявила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко в Twitter.
"Позорная арифметика: "суд" Крыма постановил не засчитывать время, проведенное В.Балухом в СИЗО, как 1 день за 1,5. Следовательно, время его пребывания в колонии продлено. В своих попытках сломить дух украинских политзаключенных оккупанты готовы нарушить даже собственное законодательство ", - написала Зеленко.
Позорная арифметика: "суд" Крыма постановил не засчитывать время, проведенное В.Балухом в СИЗО, как 1 день за 1,5. Итак, время его пребывания в колонии продлено. В своих попытках сломить дух укр. политзаключенных, оккупанты готовы нарушить даже свое собственное законодательство #FreeBalukh pic.twitter.com/Y8eqCNTtDE- Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) April 25, 2019
- Владимира Балуха задержала ФСБ утром 8 декабря 2016 года после того, как он вывесил над своим домом в Крыму флаг Украины и "переименовал" свою улицу в улицу Героев Небесной Сотни.
- Балуха осудили на 3 года и 7 месяцев лишения свободы якобы за хранение боеприпасов на чердаке. Оккупационный суд принял еще один приговор Балуху - 5 лет колонии. Президент Украины Петр Порошенко назвал это расправой.
- По словам адвоката, в изоляторе Балуха били и унижали из-за его национальности.
- В феврале 2019 года Балуха вывезли из Симферопольского СИЗО в неизвестном направлении.
- 13 марта 2019 года этапированного из Керчи политзаключенного Владимира Балуха "нашли" в Ярославле. Об этом сообщила российская журналистка и общественный активист Виктория Ивлева в Facebook.
- 27 марта журналистка Виктории Ивлева сообщила, что украинский активист Владимир Балух находится в карцере в следственном изоляторе российской Твери.
- Позже стало известно, что политзаключенного перевели из СИЗО в Твери в колонию.
- 25 апреля подконтрольный России "Верховный суд" Крыма продлил срок пребывания в колонии Балуха.
Читайте также
-
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг
Читайте также
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом