"Суд" над Балухом: в МИД заявили, что Россия нарушает даже свои законы

25 апреля, 2019, 18:42

Российская оккупационная власть Крыма прибегает к нарушению даже собственного законодательства, пытаясь сломить дух украинского политзаключенного Владимира Балуха

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко в Twitter.

"Позорная арифметика: "суд" Крыма постановил не засчитывать время, проведенное В.Балухом в СИЗО, как 1 день за 1,5. Следовательно, время его пребывания в колонии продлено. В своих попытках сломить дух украинских политзаключенных оккупанты готовы нарушить даже собственное законодательство ", - написала Зеленко.