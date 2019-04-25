"Кто-то прячет от меня булаву": Зеленский жалуется, что ЦИК затягивает официальное объявление результатов
25 апреля, 2019, 18:12
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него нет до сих пор полномочий, ведь ЦИК затягивает официальное объявление результатов выборов
Соответствующее видеообращение опубликовала Команда Зеленского в Facebook.
"Сейчас происходят забавные вещи. Победа есть, а полномочий - нет. Кто-то прячет от меня булаву.
ЦИК затягивает официальное объявление результатов. Почему? Чтобы ВР могла затягивать дату назначения инаугурации, чтобы она была после 27 мая. Почему? Чтобы у президента Зеленского не было даже возможности роспуска Рады", - отметил Зеленский.
ЦИК затягивает официальное объявление результатов. Почему? Чтобы ВР могла затягивать дату назначения инаугурации, чтобы она была после 27 мая. Почему? Чтобы у президента Зеленского не было даже возможности роспуска Рады", - отметил Зеленский.
По его словам, это несправедливо, ведь "президент, у которого доверие 73%, имеет право, по крайней мере, думать об этом, по крайней мере. Я имею право иметь эту возможность".
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