"Кто-то прячет от меня булаву": Зеленский жалуется, что ЦИК затягивает официальное объявление результатов

25 апреля, 2019, 18:12

Соответствующее видеообращение опубликовала Команда Зеленского в Facebook.

"Сейчас происходят забавные вещи. Победа есть, а полномочий - нет. Кто-то прячет от меня булаву.

ЦИК затягивает официальное объявление результатов. Почему? Чтобы ВР могла затягивать дату назначения инаугурации, чтобы она была после 27 мая. Почему? Чтобы у президента Зеленского не было даже возможности роспуска Рады", - отметил Зеленский.

По его словам, это несправедливо, ведь "президент, у которого доверие 73%, имеет право, по крайней мере, думать об этом, по крайней мере. Я имею право иметь эту возможность".