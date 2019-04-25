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"Гори в аду": дом Луценко пикетировали из-за изменения подозрений в деле Гандзюк

Активисты устроили акцию под домом генпрокурора Юрия Луценко из-за смягчения подозрений фигурантам по делу убийства Екатерины Гандзюк

Об этом сообщает Общественное.

На акции присутствовало около 100 человек. Инициировали акцию представители движения "Кто заказал Катю Гандзюк". Среди присутствующих были заметны несколько человек с шевронами организации С14.

Демонстранты требовали, чтобы Луценко вышел и объяснил переквалификацию подозрения фигурантам по делу убийства Екатерины Гандзюк.

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