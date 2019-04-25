"Гори в аду": дом Луценко пикетировали из-за изменения подозрений в деле Гандзюк
25 апреля, 2019, 23:00
Активисты устроили акцию под домом генпрокурора Юрия Луценко из-за смягчения подозрений фигурантам по делу убийства Екатерины Гандзюк
Об этом сообщает Общественное.
На акции присутствовало около 100 человек. Инициировали акцию представители движения "Кто заказал Катю Гандзюк". Среди присутствующих были заметны несколько человек с шевронами организации С14.
Демонстранты требовали, чтобы Луценко вышел и объяснил переквалификацию подозрения фигурантам по делу убийства Екатерины Гандзюк.
- 31 июля 2018 года на Екатерину Гандзюк у подъезда напал мужчина, который облил ее серной кислотой. Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. Врачи рассказали, что ожоги Гандзюк составляют 40% площади тела.
- 4 ноября 2018 года появилась информация о ее смерти.
- После этого Национальная полиция переквалифицировала уголовное производство, по которому расследуется нападение на Екатерину Гандзюк, на статью "Законченное убийство".
- 28 января 2019 года отец Виктор Гандзюк, сказал, что подозреваемый в организации убийства сотрудничал с главой Херсонского облсовета, членом ВО "Батькивщина" Владиславом Мангером, главой Херсонской облгосадминистрации, членом БПП Андреем Гордеевым, а также с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.
- Прокуратура объявила Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк.
- Генеральная прокуратура Украины объяснила, почему руководителю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру изменили статью обвинения по заказу убийства избиения активистки Екатерины Гандзюк.
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