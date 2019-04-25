Пид *** с, гадюка, дрянь! Пенсионер "ЛНР" обратился к Путину из-за выдачи паспортов РФ
Видео с обращением пенсионера с "ЛНР" к Путину обнародовал журналист и блогер Денис Казанский в Twitter .
К президенту РФ Владимиру Путину пенсионер обратился нецензурной бранью из-за лживых обещаний о "русской пенсии".
"Тем, кто радуется сейчас в ОРДЛО, что получит российский паспорт и российскую пенсию, передает привет пенсионер Игорь Кнышов из г. Красный Луч, что на оккупированной Луганщине", - написал Казанский.
Отмечается, что пенсионер получил российский паспорт еще 3 года назад и отказался от украинского гражданства. Но пенсию в РФ ему не дали, потому у него нет российской прописки, говорится в сообщении.
Тем, кто радуется сейчас в ОРДЛО, что получит российский паспорт и российскую пенсию, передает привет пенсионер Игорь Кнышов из Красного Луча. Он получил российский паспорт 3 года назад и отказался от украинского. Пенсию в РФ не дали, так как нет российской прописки. pic.twitter.com/IFNqwvUHNY- Денис Казанский (@den_kazansky) 25 апреля 2019 г.
- Напомним, что 24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".
- МВД России сообщило, что из-за "специфики ситуации" жители оккупированного Донбасса смогут получить российское гражданство, не отказываясь от украинского.
- 25 апреля Пенсионный фонд РФ заявил, что назначение российских пенсий жителям "ЛНР" и "ДНР" возможно только после их переезда в Россию на постоянное жительство. Поэтому, жителям ОРДЛО несмотря на получение паспортов РФ, пенсии должна платить Украина.
- 25 апреля главарь "ДНР" Денис Пушилин поручил упростить пересечение границы оккупированной Донетчины с Россией, чтобы обеспечить централизованную доставку жителей "ДНР" для получения гражданства РФ.
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