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Пид *** с, гадюка, дрянь! Пенсионер "ЛНР" обратился к Путину из-за выдачи паспортов РФ

Разъяренный пенсионер из оккупированной Луганщины обратился к Путину из-за лживых "пенсионных обещаний" за российский паспорт

Видео с обращением пенсионера с "ЛНР" к Путину обнародовал журналист и блогер Денис Казанский в Twitter .

К президенту РФ Владимиру Путину пенсионер обратился нецензурной бранью из-за лживых обещаний о "русской пенсии".

"Тем, кто радуется сейчас в ОРДЛО, что получит российский паспорт и российскую пенсию, передает привет пенсионер Игорь Кнышов из г. Красный Луч, что на оккупированной Луганщине", - написал Казанский.

Отмечается, что пенсионер получил российский паспорт еще 3 года назад и отказался от украинского гражданства. Но пенсию в РФ ему не дали, потому у него нет российской прописки, говорится в сообщении.

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