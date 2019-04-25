Путин назвал паспорта РФ на Донбассе "гуманитарной помощью"
Об этом Путин заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном, пишет российское издание ТАСС .
"Вопрос, связанный с паспортами, носит чисто гуманитарный характер", - сказал он.
По его словам, Польша в течение многих лет выдает карты поляка украинцам.
"Паспорта выдает Румыния, соответственно венгров, румын, поляков ... А чем же русские, проживающие в Украине, хуже румын, поляков или венгров?", - заявил он.
Путин считает, что люди, проживающие на территории ОРДЛО, "находятся в гораздо более сложном положении, чем поляки, румыны или венгры на территории Украины".
"Им даже трудно передвигаться на территории Украины или третьих стран, по территории России даже трудно передвигаться, им не купить билет даже ни на самолет, ни на поезд. Это вообще запредельная ситуация", - сказал президент страны-агрессора.
Путин также намекнул, что Украина должна принять закон об особом статусе Донбасса.
Он считает, что выдача паспортов РФ в ОРДЛО ничем не отличаются от выдачи паспортов в Украине других стран.
Кроме того, он прокомментировал вопрос об обсуждении этой ситуации в Совете Безопасности ООН.
"Пусть выносят (вопрос о выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО), обсудим", - заявил Путин.
- 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".
- Глава МИД Украины Павел Климкин назвал решение РФ по упрощенной выдаче паспортов населению "ЛНР / ДНР" новым этапом оккупации Донбасса.
- Украина обратилась в Совет Безопасности ООН из-за решения России упростить процедуру выдачи жителям оккупированного Донбасса российских паспортов.
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