Принятие языкового закона: Оппоблок зарегистрировал постановление, чтобы заблокировать подписание документа
25 апреля, 2019, 15:06
"Оппозиционный блок" зарегистрировал в Раде проект постановления об отмене результатов голосования за языковой закон
Об этом Александр Вилкул сообщил в Facebook.
Отмечается, что таким образом, ни спикер парламента Андрей Парубий, ни президент Петр Порошенко не могут подписать этот закон до рассмотрения этого постановления. Соответственно, этот закон не может вступить в силу.
Вилкул написал, что действовал вместе с Вадимом Новинским "четко в соответствии с законодательством", а проект постановления они подали сразу после голосования.
По их словам, этот закон является якобы дискриминационным, а глава Рады Парубий поставил этот закон на голосование с "нарушениями регламента".
Напомним, в четверг, 25 апреля, Рада приняла закон о функционировании украинского языка как государственного.
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