Принятие языкового закона: Оппоблок зарегистрировал постановление, чтобы заблокировать подписание документа

25 апреля, 2019, 15:06

"Оппозиционный блок" зарегистрировал в Раде проект постановления об отмене результатов голосования за языковой закон

Об этом Александр Вилкул сообщил в Facebook.

Отмечается, что таким образом, ни спикер парламента Андрей Парубий, ни президент Петр Порошенко не могут подписать этот закон до рассмотрения этого постановления. Соответственно, этот закон не может вступить в силу.

Вилкул написал, что действовал вместе с Вадимом Новинским "четко в соответствии с законодательством", а проект постановления они подали сразу после голосования.

По их словам, этот закон является якобы дискриминационным, а глава Рады Парубий поставил этот закон на голосование с "нарушениями регламента".

Напомним, в четверг, 25 апреля, Рада приняла закон о функционировании украинского языка как государственного.