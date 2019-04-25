Принятие языкового закона: как украинцы возле Рады приветствовали историческое решение

25 апреля, 2019, 11:50

25 апреля украинцы возле Верховной Рады приветствовали принятие языкового закона

Об этом сообщает Еспресо.TV

Украинцы пришли с желто-голубыми знаменами и флагами к Верховной Раде, ожидая принятия закона. После принятия закона начали хлопать в ладоши и петь гимн Украины.

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