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Принятие языкового закона: как украинцы возле Рады приветствовали историческое решение

25 апреля украинцы возле Верховной Рады приветствовали принятие языкового закона

Об этом сообщает Еспресо.TV

Украинцы пришли с желто-голубыми знаменами и флагами к Верховной Раде, ожидая принятия закона. После принятия закона начали хлопать в ладоши и петь гимн Украины.

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  • Напомним, 25 апреля Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

 

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