Против директора ГБР подали четыре иска

25 апреля, 2019, 16:15

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что против него в Окружном административном суде Киева появилось 4 иска

Об этом он сказал на брифинге, сообщает Укринформ.

"Все эти иски появились или им дали движение именно в последние недели. На мой взгляд, они связаны с теми политическим процессами, которые происходят в нашей стране, а также с желанием некоторых лиц повлиять на директора ГБР", - сказал Труба.

По его словам, есть иск о блокировании выборов членов совета общественного контроля. Кроме того, один из членов совета общественного контроля обратился в суд по поводу изменения регламента по исполнению полномочий директора бюро.

"Хочу обратить внимание на еще один иск, который будет рассматриваться 2 мая. Суд будет решать, имела ли внешняя конкурсная комиссия полномочия допустить меня к конкурсу на должность директора Государственного бюро расследований ", - сказал Труба.