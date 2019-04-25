Против директора ГБР подали четыре иска
Об этом он сказал на брифинге, сообщает Укринформ.
"Все эти иски появились или им дали движение именно в последние недели. На мой взгляд, они связаны с теми политическим процессами, которые происходят в нашей стране, а также с желанием некоторых лиц повлиять на директора ГБР", - сказал Труба.
По его словам, есть иск о блокировании выборов членов совета общественного контроля. Кроме того, один из членов совета общественного контроля обратился в суд по поводу изменения регламента по исполнению полномочий директора бюро.
"Хочу обратить внимание на еще один иск, который будет рассматриваться 2 мая. Суд будет решать, имела ли внешняя конкурсная комиссия полномочия допустить меня к конкурсу на должность директора Государственного бюро расследований ", - сказал Труба.
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