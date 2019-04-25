Препятствует решению конфликта. Эстония отреагировала на решение РФ о паспортах для Донбасса

25 апреля, 2019, 18:43

Решение России упростить правила выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса дестабилизирует ситуацию

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Эстонии в Twitter.

"Мы сожалеем о решении России предоставить украинцам возможность ускоренного получения гражданства в оккупированных частях Восточной Украины. Это действие дестабилизирует и препятствует решению конфликта. Мы полностью поддерживаем украинский суверенитет и территориальную целостность", - говорится в сообщении.

We regret Russia's decision to provide expedited citizenship option to Ukrainians in occupied parts of Eastern Ukraine. This action is destabilising & impedes conflict resolution. We fully support 's sovereignty & territorial integrity. #UnitedForUkraine https://t.co/zGkQ1r1HCe - Estonian MFA (@MFAestonia) 25 апреля 2019 г.