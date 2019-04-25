Препятствует решению конфликта. Эстония отреагировала на решение РФ о паспортах для Донбасса
25 апреля, 2019, 18:43
Решение России упростить правила выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса дестабилизирует ситуацию
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Эстонии в Twitter.
"Мы сожалеем о решении России предоставить украинцам возможность ускоренного получения гражданства в оккупированных частях Восточной Украины. Это действие дестабилизирует и препятствует решению конфликта. Мы полностью поддерживаем украинский суверенитет и территориальную целостность", - говорится в сообщении.
We regret Russia's decision to provide expedited citizenship option to Ukrainians in occupied parts of Eastern Ukraine. This action is destabilising & impedes conflict resolution. We fully support 's sovereignty & territorial integrity. #UnitedForUkraine https://t.co/zGkQ1r1HCe- Estonian MFA (@MFAestonia) 25 апреля 2019 г.
- Напомним, что 24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".
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