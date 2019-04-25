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Препятствует решению конфликта. Эстония отреагировала на решение РФ о паспортах для Донбасса

Решение России упростить правила выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса дестабилизирует ситуацию

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Эстонии в Twitter.

"Мы сожалеем о решении России предоставить украинцам возможность ускоренного получения гражданства в оккупированных частях Восточной Украины. Это действие дестабилизирует и препятствует решению конфликта. Мы полностью поддерживаем украинский суверенитет и территориальную целостность", - говорится в сообщении.

  • Напомним, что 24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".

 

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